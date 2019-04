Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMADEMICORAZON!❤️ AMOR O NADA! 😍 — Dalma Maradona (@dalmaradona) 2 aprile 2019

I rapporti trae suasembrano essere ai minimi storici. L'ex 'Pibe de Oro', in occasione deicompiuti dalla figlia, ha deciso di fargli glisui social, anche perché da tempo non si parlano. La reazione di, tuttavia, è stata estremamente fredda.aveva fatto così gli auguri a sua figlia, non risparmiando una frecciata all'ex moglie e madre di Dalma,: «Ci sono 50 rose che non mi hai mai accettato, ma tu per me sei sempre stata la prima. Tutto questo non succcede per l'amore che sento per te, ma per quello che mi ha tolto la tua mamma. Buon compleanno Dalma». Gli auguri sono giunti su Instagram, a corredo di una foto risalente al periodo tra gli anni '80 e '90, e che mostra Dalma da bambina, in braccio a suo padre. Auguri teneri e dolci da parte di un padre, che però non sono stati affatto graditi dalla figlia., che in Argentina è un'attrice di successo, ha ignorato gli auguri e su Twitter si è lasciata andare ad alcune parole un po' sibilline, ma che secondo molti sarebbero una risposta velata al messaggio del padre. «Anche stavolta sceglierò il silenzio. Ho una figlia sana e questo per me è il miglior regalo di oggi. Sono molto felice e voglio solo amore nella mia vita, niente di più! Grazie a tutte le mie persone care, amore o niente!», ha scrittoL'unica, magra consolazione perè il successo che il suo post ha riscosso sui social. Oltre 200mila like e quasi duemila commenti in appena 16 ore, anche se probabilmente l'ex fuoriclasse del Napoli e della nazionale argentina vorrebbe solo ricucire i rapporti con la figlia. In molti hanno cercato di confortarlo, compreso, uno che di problemi familiari e distanza forzata dai figli se ne intende: «Diego, sono sicuro che lei, in cuor suo, sa tutto quello che hai fatto per lei e tutto l'amore che provi!».