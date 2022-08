Mara Venier, la fuga d'amore a Santo Domingo con il marito Nicola Carraro: relax nella villa 5 stelle FOTO

In attesa di riprendere il suo posto nei salotti della televisione italiana, Mara Venier è "scappata" dal caldo di Roma e ha raggiunto il marito Nicola Carraro nella bellissima Santo Domingo. Tanto relax, ma soprattutto tanto amore. Sposati da più di 16 anni, sono una delle coppie vip di riferimento della tv italiana e tra le più apprezzate. L'ex produttore cinematografico ha scattato una foto a Mara in spiaggia dopo un bagno, scrivendo «secondo me il viola ti dona». La coppia si sta godendo qualche giorno nell'America Latina, condividendo sui social alcuni momenti intime e siparietti.

Ilary Blasi, dopo Sabaudia la fuga in montagna: ma con chi? Scoppia il giallo sul suo accompagnatore

Claudio Amendola e Francesca Neri stanno divorziando? L'attore fa chiarezza: «Ecco come stanno le cose. Non so...»

Mara Venier a Playa Minitas

Mara Venier ha raggiunto Playa Minitas da circa una settimana. La presentatrice di "Domenica In" si è divertita a registrare un video al supermercato, mostrandosi in abito nero e occhiali da sole: «Il mio posto preferito, mi diverto solo qua», ha scritto. E mostrando un carrello pieno di frutti esotici ha aggiunto: «Come vedete siamo a dieta». Mara passa le sue giornate insieme a Nicola Carraro tra la spiaggia e la bellissima villa.

Quanto costa la villa di Mara Venier

Mara Venier e Nicola Carraro si trovano nel resort Casa de Campo, tra i più rinomati di Santo Domingo e preferito di molti vip che trascorrono le vacanze nell'isola caraibica. Una stanza del resort costa mediamente 3.500 euro a notte, anche se la super villa della coppia potrebbe anche essere di proprietà dell'ex produttore cinematografico. Ampi spazi, arredamenti in stile latino e una bellissima piscina privata. Sono alcuni dei dettagli condivisi nelle foto pubblicate su Instagram. Insomma, tutti gli ingredienti per delle ferie perfette, prima del ritorno in tv.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Agosto 2022, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA