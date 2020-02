Luigi Di Maio ministro innamorato, baci hot con la fidanzata Virginia Saba a San Valentino

Per un attimo Luigi Di Maio ha messo da parte la politica per dedicarsi all’amore. Il ministro degli Affari Esteri infatti ha trascorso un romantico San Valentino in compagnia della fidanzata, la giornalista Virginia Saba, con cui si è scambiato baci infuocati.

Di Maio e Virginia infatti hanno scelto di trascorrere una parte del giorno dedicato agli innamorati a Villa Ada, grande parco nel centro della Capitale. I due dopo aver passeggiato si siedono su una panchina, dove scatta la passione. Di Maio bacia la spalla della fidanzata, rimasta scoperto, poi la abbraccia per concludere con un bacio appassionato. Le effusioni, fotografate dai paparazzi di “Chi” vanno avanti, poi lui si rabbuia per un attimo ma lei riesce a farlo sorridere di nuovo.

Finito il momento di tenerezza la coppia si allontana mano nella mano per raggiungere un taxi che li porterà a casa. A stupire, oltre al fatto che probabilmente è la prima volta che un ministro viene “sorpreso” in momenti così romantici, il particolare che di Maio giri tranquillamente per la città senza la protezione della scorta…

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 15:45

