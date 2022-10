Ludovica Valli incinta, svela il sesso del bebè: il video su Instagram (con tutta la famiglia)

Ludovica Valli in dolce attesa, ha svelato su Instagram il sesso del bebè in arrivo. L'ex tronista di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, non ha voluto organizzare nessun gender reveal, per rivelare il sesso del nascituro la Valli ha registrato un tenero video insieme alla figlia Anastasia. Ludovica Valli aspetta un maschietto.

Il video su Instagram

Ludovica Valli e il compagno Gianmaria Di Gregorio già genitori di Anastasia, nata l'8 marzo del 2021, sono pronti ad accogliere con gioia la nascita del secondogenito, che dovrebbe nascere agli inizi del 2023.

Per il video su Instagram ha partecipato tutta la famiglia, Anastasia protagonista. Il video girato in bianco e nero mostra il pancione della mamma, la quale disegna con le mani e con l'aiuto della piccola Anastasia un cuore con della pittura. Lentamente viene svelato il colore e i disegni sono di un blu acceso. Insomma, nella famiglia Valli-Di Gregorio è in arrivo un maschietto.

Non tardano ad arrivare i commenti degli amici e dei familiari, prima fra tutti la sorella e zia Beatrice Valli che con grande gioia ha scritto: «Ti aspettiamo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 08:57

