Ludovica Valli, "incidente" con il figlio: «Siamo dovuti correre a casa»

Ludovica Valli ha avuto un piccolo "incidente" con suo figlio Otto. «Siamo usciti con i bambini per andare a fare un po' di spesa...», ha iniziato così il racconto sui social di quanto accaduto quest'oggi, mentre era a passeggio anche con la più grande, di due anni, Anastasia.

Ma scopriamo insieme cosa è successo.

Il piccolo incidente

Il piccolo incidente, per fortuna, si tratta di un fatto molto comune a chi ha un neonato tra le braccia.

«Corsi a casa»

Ecco quanto è accaduto all'ex tronista di Uomini e donne: «Sono dovuta correre a casa. Della serie mai 'na gioia. Lei - riferendosi ad Anastasia - si è addormentata mentre stavamo andando a fare la spesa, era distrutta e quindi non riesco a prenderla in braccio e il passeggino non passa nel mio ascensore e devo smontarlo ogni volta. Top, che bella giornata», ha concluso provata Ludovica Valli.

