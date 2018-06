Lil Tay, la baby youtuber più odiata del web è scomparsa da tutti i social

Lil Tay being coached what to say by her brother... SAD! pic.twitter.com/lJi7o2AXnp — KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) 21 maggio 2018

Era la più odiata del web, ora è quasi svanita nel nulla:, la youtuber canadese di 9 anni famosa in tutto il mondo per il suo linguaggio sboccato e le sue provocazioni, è scomparsa. Non c’entra alcun rapimento e non è stata allertata la polizia, perché la sparizione è solo sui social network: senza alcuna spiegazione, Lil Tay ha infatti cancellato tutti i suoi post su Instagram e i suoiDietro questo black-out, potrebbe esserci un’operazione di marketing: quel che è certo comunque è che l’ultimo video era finito decisamente nell’occhio del ciclone, perché la riprendeva. In tanti, tra gli utenti, avevano chiesto un controllo dei servizi sociali su di lei, bufera che potrebbe aver indotto lei e chi la circonda a fare un passo indietro.Lil Tay è diventatanegli ultimi mesi, con oltresu Instagram in pochi mesi: nei suoi post, scimmiottando i modi dei rapper americani - tra banconote, Rolex, auto di lusso e parolacce - non si è mai fatta voler particolarmente bene, attirandosi critiche da chi le rimproverava di essere costruita artificiamente. E lei rispondeva a tono, affermando di aver “lavorato sodo” per essere ricca, e che “chi mi odia mi invidia perché loro sono poveri e io no”.Solo il tempo potrà dire di più su quale sia la verità. Ad aiutare, in ogni caso, Lil Tay a mostrarsi "autentica", non ha aiutato il video (qui sopra) postato su Twitter qualche settimana fa in cui suo fratello le suggeriva cosa dire e cosa fare. E quindi in molti si chiedono: è davvero così odiosa, o la disegnavano così?