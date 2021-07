La nipote di Lady Diana Kitty Spencer in Italia per sposarsi: per lei un abito Dolce & Gabbana Foto

Bionda e bellissima come la zia Lady Diana, Kitty Spencer, figlia del Conte Charles, sta per sposarsi e ha scelto l'Italia per il suo giorno più bello. Da sempre la giovane ha avuto gli occhi puntati su di lei per quella somiglianza e quella famosa parentela. La sua bellezza le ha consentito di calcare le passerelle più importanti e anche per le nozze indosserà un abito di alta moda firmato Dolce & Gabbana.

Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana

Kitty convolerà a nozze con un uomo più grande di lei di 31 anni: l'imprenditore sudafricano Michael Lewis, divorziato, con tre figli e un patrimonio stimato in 80 milioni di sterline. Secondo alcune indiscrezioni sull’evento top-secret i festeggiamenti si terranno a Villa Aldobrandini a Frascati.

Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana

Sembra, inoltre, che sia stato predisposto un imponente servizio di sicurezza. Illustri anche gli ospiti attesi, tra nobili e grandi nomi della moda e del design. Senza dimenticare l'invito ad Andrea Bocelli. Potrebbero esserci anche membri della Famiglia Reale, ma non è dato sapere se ci saranno i cugini William ed Harry. L'Italia è il luogo dove sognava di sposarsi e intanto sui social compaiono gli scatti del suo addio al nubilato a Firenze in compagnia delle amiche.

