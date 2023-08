Kate, il segreto di bellezza svelato dall'esperta: «Ecco come fa ad avere la vita stretta»

di Redazione web

Kate Middleton e la sua vita stretta spesso sono oggetto di invidia per tante suddite della principessa di Galles. In abiti elegantissimi, colori sgargianti e i tradizionali cappelli che arricchiscono ogni outfit, Kate si mostra sempre al top. Ma a rivelare il suo segreto di bellezza è la stilista Miranda Holder, esperta del royal look.

Ecco cosa ha dichiarato sul trucchetto usato dalla principessa per rendere più armoniose e proporzionate le sue forme.

Il 'royal trucco' per la vita stretta

Miranda Holder ha spiegato che, nonostante Kate Middleton non abbia bisogno di alcun aiutino extra nei suoi look, un dettaglio non è sfuggito agli appassionati di moda durante il matrimonio della principessa con il futuro erede al trono, il principe William.

Secondo Miranda Holder, infatti, Sarah Burton, la stilista di Alexander McQueen che ha realizzato l'abito da sposa di Kate Middleton, avrebbe aggiunto un'imbottitura sul sedere e sui fianchi della principessa per dare un effetto ottico di proporzioni in cui la vita sembrava piu stretta di fianchi e spalle.

Il trucco, secondo la Holder, sarebbe stato riutilizzato in diverse occasioni pubbliche e con altri outfit per rendere la figura della principessa più proporzionata nelle forme.

