Kate Middleton non nasconde il dolore per la ragazza uccisa in Inghilterra: il tweet personale

Kate Middleton è affranta per la morte di Sabina Nessa, la giovane insegnante uccisa mentre percorreva il tragitto da casa verso un pub in Inghilterra. Ha voluto così esternare il suo dolore in un tweet molto personale. Sensibile ai drammi che hanno come vittime le donne, la scorsa primavera ha partecipato in incognito alla veglia funebre di Sarah Everard, la ragazza uccisa da un poliziotto in un parco londinese.

La vicenda di Sabina Nessa ha sconvolto la Gran Bretagna, che mesi fa ha pianto la scomparsa di Sarah Everard per mano di un poliziotto. La violenza sulle donne è un tema caro alla duchessa di Cambridge. Su Twitter, la moglie del principe William ha postato un messaggio in ricordo di Sabina Nessa. Un evento singolare perché la duchessa non usa i canali social per messaggi personali.

I am saddened by the loss of another innocent young woman on our streets. My thoughts are with Sabina’s family and friends, and all those who have been affected by this tragic event. C

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 24, 2021