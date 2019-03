Justine Mattera, confessioni hot: «Non posso fare a meno del sesso. Con mio marito c'è un accordo...»

Ultimo aggiornamento: 17:21

“Non posso fare a meno del”, a parlare, ultimamente molto lanciata nel mondo dei social, con diversi follower su Instagram: “C'è qualcuno che mi chiede foto di piedi, o addirittura che vorrebbe vedere i capezzoli. Provo a essere diplomatica, ma non lo sono per niente”Instagram l’ha fatta “rivalutare”: “Instagram mi ha fatto rivalutare – ha raccontato sulle frequenze di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio - mi ha dato un modo fantastico per lavorare tanto di più, mi ha fatto tornare in voga, stranamente, a 45 anni. Mi sono scoperta un'abile modella. Servono creatività e strategia, sono riuscita a fare un profilo che fa capire chi sono io davvero. Ironica, passionale. Ma anche molto professionale”.Per i social ha anche litigato col marito: “E' molto geloso, recentemente abbiamo molto discusso, ha degli amici che fanno dei commenti e posso capire che diano fastidio. Così abbiamo fatto un compromesso, non esagero più di tanto, abbiamo fatto il compromesso degli slip, poi ho provato a dimenticarmene”.