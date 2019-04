Costume bianco e tuffo in mare Jude Law fa impazzire il Lido. E i fan nudi si buttano in acqua

Ultimo aggiornamento: 15:30

LIDO DI VENEZIA - In costume da bagno mentre esce dal mare (freddino) del Lido di Venezia: sorpresa ieri sulla spiaggia dell'Excelsion per chi si è trovato a passare, sulla battigia c'era infatti Jude Law, nel Veneziano per girare alcune scene della serie Sky "The New Pope", del regista Paolo Sorrentino. E come se non bastasse una ventina di fan scatenatissimi ha seguito l'attore perfino in acqua: il gruppetto in déshabillé si è buttato in mare. L'attore ha pranzato nel ristorante da Ivo. Per gli interessati, Jude Law tornerà a Venezia molto presto, in occasione del Gala di Ve Venetian Heritage & Dior, l’11 maggio a Palazzo Labia.