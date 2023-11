Jody Cecchetto: «La mia fidanzata conosciuta su Twitch. Sono figlio d'arte ma non di papà»

di Redazione web

Jody Cecchetto, figlio maggiore del produttore Claudio Cecchetto, si è raccontato in una recente intervista, parlando di come ha raggiunto il successo e di quanto lavoro ci sia dietro alle piattaforme social, di quanto si ritenga fortunato ad avere una famiglia che l'ha sempre sostenuto e di come abbia conosciuto la sua fidanzata Chiara. Jody si è anche sbilanciato sul sogno più grande della sua vita: «Presentare Sanremo, ovviamente».

L'intervista di Jody Cecchetto

Jody Cecchetto si è raccontato a cuore aperto al Corriere della Sera, a cui ha spiegato chi è e in che cosa consiste il suo lavoro, cominciando dal suo nome particolare: «Da piccolo avrei preferito chiamarmi Luca, più semplice. Poi ho capito che sono nato già con il nome d’arte. Mio padre non lo ammetterà mai, ma l’ha scelto per l’assonanza con deejay! Io mi chiamo Jody Daniele. Le iniziali sono JD: dj al contrario». Da bambino, Jody sognava di fare l'attore ma, poi, con il tempo, è arrivata anche la radio: «Lo dicevo da piccolo che avrei sempre voluto fare l'attore. Però, mi sono accorto che il mondo della recitazione è fatto di attese e io sono più dinamico. La radio mi tiene acceso. Dopo Disney Channel ho cominciato a produrre contenuti per YouTube. Poi è arrivata Rds Next, un ibrido tra i social e la radio tradizionale. Dopo due anni mi nota Lorenzo Suraci, il presidente di Rtl, che chiama mio padre e gli chiede: "Ma perché tuo figlio sta a Rds e non qua?2. La verità è che mio padre non ha mai alzato il telefono per me». Jody ha anche parlato dell'amore che, per lui, porta il nome di Chiara: «Il 19 novembre festeggiamo un anno. L’ho conosciuta da Grenbaud grazie a Twitch, una piattaforma di streaming live: collaboriamo molto, è il mio migliore amico. Lei mi colpì subito, e infatti le chiesi di scrivermi quando tornava a casa quella sera perché ero in pensiero, doveva guidare fino a Brescia. Due mesi dopo ci siamo messi insieme. Tra Natale e Capodanno è mancata la mia ultima nonna, e Chiara mi ha proprio salvato, mi è stata vicina in maniera profonda».

Jody "crypto addicted"

Sui social, Jody Cecchetto si definisce un "crypto addicted" e al Corriere della Sera racconta: «Sono sempre stato molto curioso sul mondo delle cripto valute e mi sono fatto anche molto, molto male.

