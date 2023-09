Joan Collins, commenti choc in diretta tv: «Cade a pezzi». Telespettatori contro l'attrice soap Debbie Arnold

di Redazione web

Grande indignazione da parte del pubblico del programma tv "Good Morning Britain", a causa di una serie di commenti discriminatori nei confronti dell'attrice Joan Collins, 90 anni.

I commenti sono stati fatti da un'attrice di soap, Debbie Arnold, che ha deriso l'attrice, definendola non idonea a ricoprire il ruolo di sex symbol.

Come riporta il Daily Mail, i commenti di Debbie Arnold hanno generato molte lamentele da parte dei telespettatori, che hanno accusato l'attrice di “ageismo”.

Debbie Arnold: «Joan Collins? Cade a pezzi»

Durante la puntata del programma Good Morning Britain, si stava parlando dello status di sex symbol. Secondo la conduttrice Dawn Neesom, “Per essere un sex symbol, devi avere una certa età. Ci vuole esperienza, fiducia nel proprio corpo. Pensate a Kylie Minogue, Helen Mirren o a Joan Collins, che ha 90 anni ed è spettacolare”.

La tesi di Dawn Neesom ha innestato la reazione dell'ospite Debbie Arnold, che è subito intervenuta: «Ma andiamo. Un sex symbol è una persona che si desidera carnalmente. Se un uomo avesse un incontro sessuale con Joan, lei cadrebbe a pezzi. Pensate davvero che un uomo possa desiderarla?».

Il commento ha raggelato lo studio, con lo sgomento della conduttrice e degli altri ospiti presenti.

Subito dopo, sono arrivate le prime reazioni degli spettatori, indignati dalle frasi di Debbie Arnold.

#GMB god what a hideous thing to say about Joan Collins. How daft is this woman. Doesn’t she think Joan Collins is a sex symbol to older men. It’s not all about the younger generation. — Devils Advocate (@debbiematthews1) September 25, 2023

Englandshark commented on MailOnline: "Joan Collins is a legend😈 in every sense of the word. I have no idea who Debbie Arnold is🧐???!!!" https://t.co/t2qZeulR1r — R.L (@RobertaLagana1) September 25, 2023

@debbiearnold1 What F##King mirror Are you looking into ya Sk#nk.



The state of you Get over yourself love. Dont be a hater.



Joan collins will be a sex sybol intim the day she dies.



Dont be bitter. — Let the TRUTH be told (@LettheTRUTHbe14) September 25, 2023

Joan Collins non rinuncia al tacco 15 a 89 anni, ma cade e viene ricoverata in ospedale

Erano le regine delle soap anni Ottanta. Le riconoscete nella foto alla festa di Natale?

La reazione di Joan Collins

Joan Collins, a quanto pare, è al corrente dell'accaduto e parteciperà alla prossima puntata del programma, per rispondere alla collega.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA