Jennifer Aniston ricorda Brad Pitt in Friends: «Era meraviglioso, la mia star preferita»

Jennifer Aniston e Brad Pitt sono ancora molto legati. L'attrice di Friends ha nominato il suo ex marito nell'intervista ad Access parlando della famosa reunion dello show che sarà trasmessa domani 27 maggio. Come spiega l'Independent, la partecipazione di Brad Pitt nello show rappresenta uno dei momenti memorabili della serie televisiva. L'attore era una delle guest star.

«Era meraviglioso», spiega Jennifer Aniston riferendosi all'ex. I fan ricorderanno la puntata in cui Brad Pitt impersona un vecchio compagno di scuola, con un passato in sovrappeso, che va a casa di Monica per il Ringraziamento e sfoga la sua rabbia contro Rachel.

Le parole di Jennifer Aniston hanno riacceso le speranze dei fan. Nel corso dell'intervista l'attrice ha ammesso che il cameo più bello e la guest star preferita è proprio Brad Pitt, all'epoca suo fidanzato. Condividere il set con il compagno è stata una bellissima esperienza.

