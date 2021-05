Friends, arriva la reunion: boom di visualizzazioni per il trailer di Jennifer Aniston

Friends sta per tornare. Boom di visualizzazioni per l'annuncio di Jennifer Aniston e il trailer della reunion. Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey, i protagonisti di una delle serie tv più amate di sempre, saranno di nuovo insieme sul piccolo schermo. Il tanto atteso appuntamento per la reunion, a 17 anni dall'ultima puntata, ha ormai una data ed è il 27 maggio.

Friends, la reunion

L'emittente Hbo Max ha pubblicato il primo teaser ufficiale, condiviso nel post di Jennifer Aniston. In tanti hanno commentato manifestando il desiderio di rivedere il seguito della serie tv. L'evento speciale, di cui si parla da oltre un anno, rimetterà insieme il cast formato da Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Jennifer Aniston. Lo speciale prevede la presenza di tutti i 6 attori. Ognuna delle star, scriveva un anno fa Variety, percepirà un compenso di almeno 2,5 milioni di dollari.

Friends, il post di Jennifer Aniston

«È ufficiale! La prima della reunion di Friends ci sarà il 27 maggio su Hbo Max. Potremmo essere più eccitati?», si legge sull'account Instagram dell'attrice a corredo di un video che vede i famosi 'Amici' abbracciati e di spalle mentre camminano. In sottofondo la celebre canzone d'amore in versione acustica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 22:54

