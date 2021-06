Italia, la Nazionale presenta la divisa Armani, il social scatenato: «Masterchef, cuochi e reponsabili di sala»

In vista di Euro 2020 la nazionale di calcio italiana ha pubblicato sul social le foto delle maglie ufficiali e del divisa che Armani ha preparato per i giocatori. Proprio quest’ultima però non ha incontrato il gradimento degli utenti di Twitter, che si sono scatenati con commenti ironici: “Sembra - ha scritto un follower - la nazionale #cuochi e responsabili di sala”.

La nazionale con la divisa Armani: la relazione social

Euro 2020 è alle porte e la nazionale italiana di Roberto Mancini ufficializza maglie e divisa. Il completo è stato pensato per i giocatori da Armani e lo scatto degli Azzurri con indosso il capo della maison è stata pubblicata su Twitter, senza però incontrare il favore dei follower. Sul social infatti non si usa mezza misura e nei commenti si è scatenata una gara alla battuta sulla mise: “Sembra – scrive un utente - la nazionale #cuochi e responsabili di sala”. Il tema “cucina” è infatti molto ricorrente, con commenti come “Master chef Italia all-stars”, “Nazionale camerieri” e “Sembrano dei cuochi appena diplomati” e corre in parallelo con l’accostamento agli abiti indossati dal personale degli alberghi. L’ironia non manca, ma il post ha comunque fatto il pieno di like e i fan sono sempre pronti a “ritrattare” le prese in giro in caso di vittoria: “Se ci portate la Coppa – osserva un follower - vi perdono per aver indossato quelle giacche inguardabili”.

