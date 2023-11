Ilary Blasi, nuove rivelazioni a Verissimo: l'intervista a Silvia Toffanin

di Alessia Di Fiore

Questa domenica, 3 dicembre, Ilary Blasi sarà ospite a Verissimo su canale 5 per rilasciare un'intervista a Silvia Toffanin.

Chi pensava che nel suo documentario "Unica" la Blasi avesse detto tutto, si sbagliava: la conduttrice dell'Isola ha ancora molto da rivelare e commentare insieme alla Toffanin.

Non sappiamo ancora gli argomenti che tratteranno, ma quasi sicuramente ci saranno dei riferimenti al documentario e forse anche all'imminente divorzio con l'ex capitano della Roma, Francesco Totti.



Ilary Blasi e Mediaset: il rapporto

Non resta che aspettare... Intanto t ra i programmi primaverili, confermata 'L'Isola dei famosì e in via di conferma la conduttrice Ilary Blasi: «L'Isola c'è, partirà in primavera, per adesso non abbiamo ancora parlato con lei, ma l'intenzione a oggi - ha spiegato l'Ad - è di andare avanti, probabilmente, con Ilary», che nel documentario 'Unicà dà la sua versione del divorzio da Totti. «Non ho visto »Unica« e non voglio vedere un documentario su divorzio e corna, ma ognuno vive le questioni personali come crede, non è - ha concluso - un giudizio sulla persona».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 15:16

