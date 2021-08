Ilary Blasi in splendida forma in bikini a Sabaudia, lo scatto sui social conquista i fan

Ilary Blasi in formissima al mare. La bella conduttrice televisiva ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae nel mare di Sabaudia, dove da anni ama passare parte della sua estate insieme al marito Francesco Totti e ai loro tre figli. Ilary ha sempre confessato di essere legata a quel posto e di preferirlo a tante altre mete straniere e italiane più vip, come le sue colleghe.

Nella sua semplicità la Blasi si è mostrata in spendida forma con un bikini bianco e un corpo che sembra non essere scalfito dai segni del tempo che passa nonostante le tre gravidanze. Ilary sui social mostra spesso il suo lato più materno e familiare, ma come anticipa su Instagram le sue vacanze sono ormai alla fine ed è pronta a riprendere la stagione teevisiva che l'aspetta più carica che mai.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 16:31

