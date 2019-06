Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, relax al mare con Leopoldo Mattia. Poi arriva il bacio sul pancino...

Venerdì 14 Giugno 2019, 16:48

Ha lasciato il Paris Saint Germain in attesa di nuove sfide calcistiche, ma intanto, visto l’arrivo della bella stagione, si gode il relax sotto al sole assieme alla compagniae il loro primo figlio, il piccolo Leopoldo Mattia.La coppia è stata fotografata da “Diva e donna” in Versilia, a Marina di Massa, meta estiva favorita del calciatore e la conduttrice di Sky Sport. Gigi e Ilaria si coccolona sulle sdraio, con lui che sussurra paroline dolci all’orecchio della sua sorridente e felice dolce metà.Da un po’ poi si parla di un possibile nuovo arrivo in casa dato che secondo i beninformati, in attesa di una sorellina per Leopoldo. Caso strano il bambino, sorpreso dal paparazzo, dopo aver giocato si avvicina alla mamma sdraiata e le bacia la pancia. La famiglia allargata di Buffon conta già appunto il piccolo Leopoldo Mattia, i figli di Gigi e della Seredova, David Lee e Louis Thomas e Pietro, nato dalla precedente relazione della D’Amico con Pietro Attanasi.