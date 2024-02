«Harry, droga esagerata nel libro Spare per incentivare le vendite»: il parere degli esperti

di Redazione web

Quando il principe Harry annunciò e, poi, pubblicò la sua autobiografia Spare, tutto il mondo non vedeva l'ora di saperne di più sulla sua storia, di capire il motivo di certe uscite nei confronti della stampa e, soprattutto, di comprendere fino in fondo il suo rapporto con la Royal Family che, intanto, tremava.

Nel romanzo, il Duca di Sussex racconta di avere provato diverse droghe nel corso della sua vita, un po' per divertimento, un po' per incoscienza e un po' per ribellione. Nessuno degli stupefacenti, però, aveva sortito effetti tragici o che facessero pensare a una dipendenza patologica.

Ora, il passato sta tornando perché negli Stati Uniti starebbero valutando il rinnovo del visto del principe Harry e il governo statunitense avrebbe un'idea ben precisa in merito all'utilizzo di droghe. Ecco come si sarebbe espresso, stando a quanto riporta il Daily Mail.

Il principe Harry e le droghe

Quest'ultima questione che riguarda il principe Harry sarebbe nata perché quando un cittadino appartenente a un altro Stato richiede un visto per gli Stati Uniti, una delle prime domande a cui deve rispondere è «Sei o sei mai stato un tossicodipendente?».

In tribunale, il Governo degli Stati Uniti si è espresso in questo modo riguardo alle affermazioni di Harry, in Spare, in merito all'uso di droghe: «Le ammissioni del principe Harry nel libro Spare, per quanto riguarda l'uso di sostanze stupefacenti non sono la "prova" che lo abbia effettivamente fatto. Infatti, il Duca avrebbe anche potuto pensare di esagerare il tutto per vendere più libri».

John Bardo, del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale negli Usa, ha aggiunto: «Il libro di Harry, Spare, non è una testimonianza giurata o provata del fatto che avesse assunto droghe in passato. Penso che scrivere qualcosa in un libro non lo renda necessariamente vero». Poi, Bardo ha aggiunto: «Inoltre, credo che i documenti privati del principe debbano rimanere tali e non essere mischiati con questioni che riguardano il gossip».

Harry e la cittadinanza statunitense

Il principe Harry vive in California dal 2020 e, nonostante tutto ciò che è capitato con la Royal Family, lui ha sempre dichiarato di amare profondamente l'Inghilterra.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA