Ignazio Moser, fidanzato perfetto: «Vado a fare la spesa per Cecilia #zerolamentele»

Ignazio Moser si mostra un fidanzato perfetto. Per la sua Cecilia Rodriguez fa tutto, anche la spesa. A dichiararlo è lo stesso ex gieffino su Instagram poche ore fa: «Ecco cosa mi tocca fare: anche la spesa. Così vediamo se la Cechu si lamenta» dice e posta l'hashtag #zerolamentele.

Leggi anche - Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? L'indizio social fa sognare i fan

​

Ieri sera, in altre stories Instagram Ignazio aveva anche mostrato del gelato e una brioche che aveva comprato per Cecilia, prendendola in giro: «C'è chi è a dieta, mangia sano.. e poi...». Conosciuto nella casa del GF Vip, Cecilia è rimasta folgorata da Ignazio tanto da lasciare l'allora fidanzato Francesco Monte. A distanza di anni sembra che la storia d'amore fra i due vada a gonfie vele.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA