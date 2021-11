Ignazio Moser e la scomparsa dai social: «Un parassita intestinale». Ecco come sta

di Danilo Barbagallo

Ignazio Moser tranquillizza i suoi follower. Ignazio Moser è tornato su Instagram per spiegare il motivo della sua temporanea assenza sul social e del suo improvviso dimagrimento: «Non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale».

Ignazio Moser (Instagram)

Ignazio Moser e la scomparsa dai social

Ignazio Moser aveva messo in allarme i sui follower quando aveva annunciato la sua temporanea scomparsa dal social per prendersi cura della sua salute. Ignazio, che ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, nelle sue ultime apparizioni su Instagram era anche apparso molto dimagrito: «Hai superato – gli ha chiesto un fan - quel maledetto problema fisico?». Moser non ha perso tempo per rispondere e dare alcuni aggiornamenti sul suo stato: «Direi proprio di sì, non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l'importante è che ora la cosa sia superata. Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima».

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez (Instagram)

Il periodo passato da Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, non è stato semplice: «Mi ha insegnato che i supereroi esistono solo nei film Marvel e che tutti noi abbiamo dei limiti che dobbiamo ascoltare e non tentare sempre di superare».

