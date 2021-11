Francesca Cipriani, il fuori onda del fidanzato a Pomeriggio 5: «Non lo sa nessuno»

A Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso parla Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani, concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, che ha raggiunto la popolarità entrando nella casa più spiata d'Italia, ha ribadito di essere molto innamorato della sua Francesca. Poi il fuori onda.

Francesca Cipriani, il fidanzato a Pomeriggio 5

«Mi ha colpito la sua dolcezza e la sua sensibilità. Lei per me è unica e speciale», le parole di Alessandro. La conduttrice mostra poi i video privati della coppia che non avrà modo di festeggiare insieme il Natale se Francesca non uscirà dalla casa. I due stanno insieme da poco, ma si dicono molto innamorati.

In un fuori onda svelato da un'ospite in studio è emerso un retroscena sul loro fidanzamento. «Mi ha detto che non lo sa nessuno ed è molto toccante, ma tocca a lui dirlo». Barbara D'Urso ha rimandato la notizia a lunedì.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 19:21

