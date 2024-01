Hulk Hogan salva una ragazza dopo l'incidente d'auto: «Ha forato l'airbag e l'ha tirata fuori»

di Cristina Siciliano

Hulk Hogan, versione supereroe salva la vita di una ragazza. A riportare la notizia è Sky Daily, la moglie di Hulk Hogan che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. «Ieri sera, dopo aver lasciato la cena a Tampa, abbiamo visto un'auto ribaltarsi davanti a noi - ha scritto Sky Daily a corredo del post Instagram -. Ammiro davvero mio marito Hulk e Jake Rask poiché sono stati bravi ad entrare in azione. Cosa hanno fatto? Hanno forato l'airbag e hanno fatto uscire velocemente la ragazza dall'auto. A quanto pare, era illesa ma terrorizzata. Si tratta di un vero miracolo».

Cosa è successo

Attimi di paura domenica 14 gennaio per l'incidente in autostrada a Tampa, in Florida. «Ci è stato detto che un'auto ha sterzato in modo irregolare e ha colpito un'altra macchina, che secondo le nostre fonti si è ribaltata - riporta Tmz Sports-.

Terzo matrimonio di Hulk Hogan

Hulk Hogan, 70enne e leggenda statunitense del wrestling si è sposata per la terza volta lo scorso settembre, questa volta con Sky Daily, un’istruttrice di yoga 25 anni più giovane di lui. La cerimonia è stata intima, svoltasi a Clearwater (Florida), in cui Hogan si è presentato con uno smoking nero, abbinato all’immancabile bandana, e con i suoi inconfondibili baffoni fino al mento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA