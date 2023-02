Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Lui replica in diretta, poi posta una story: ma cosa vuole dire?

di Redazione web

Giulia Salemi ha confermato i rumors sulla sua crisi con Pierpaolo Pretelli. L'opinionista del Grande Fratello Vip ha ammesso che le cose tra i due non stanno andando affatto bene, ma dopo aver spiegato tutto ha chiesto privacy in merito all'argomento che ha spiegato vuole affrontare privatamente con il diretto interessato per cercare di trovare una nuova intesa.

La replica di Pretelli

Dal canto suo Pretelli però sembra pensarla diversamente, l'ex gieffino ha infatti replicato alla Salemi: «Non c’entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto…non voglio dire altro». Risposta arrivata in diretta, visto che Pierpaolo era in onda, assieme a Soleil Sorge, con il GF Vip Party (Mediaset Infinity).

I dubbi

Da qui sarebbe dovuto seguire il silenzio, ma Pretelli però in queste ore si sta lasciando andare anche a degli sfoghi su Instagram. L'ex velino di Striscia la Notizia ha pubblicato una risposta di una sua follower in cui parla di una crisi avuta con il marito, che ormai non c'è più. Un modo per cercare supporto in un momento difficile, o un modo per cavalcare l'onda sfruttando il momento di crisi amorosa? C'è chi ci ha visto della malafede, non resta che aspettare e vedere come andrà tra i due.

