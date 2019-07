L’addio fra Giulia Salemi e Francesco Monte, parla la mamma: «La verità verrà fuori, le auguro serenità»

Lunedì 8 Luglio 2019, 17:39

“Amo Giulia, è la mia vita. Ma qualcosa è cambiato. Lei non vuole che entri nel suo cuore, nei fatti suoi, nelle sue confidenze”, Fariba Tehrani, mamma diparla della rottura fra la figlia e l’ex tronista, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip: “Tutta questa situazione mi provoca enorme dispiacere e dolore. La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua vita”.Sapeva che la love story non sarebbe durata: “Mia figlia mi ha impedito di darle consigli di cuore. Tutto ciò che le sta succedendo avviene all’oscuro della mia persona. Io rispetto la sua scelta, ma mi dispiace tanto – ha fatto sapere in un’intervista al settimanale “Spy” - Monte l'ho conosciuto,ma sapevo che era troppo presto per fare annunci.Francesco se ha sbagliato, lo saprà. Di certo la mia Giulia è una figlia d’oro, dai sentimenti puliti. Oggi non essere più a conoscenza delle sue cose, apprendere ciò che succede dalle storie su Instagram o ascoltare la sua voce in radio mi fa male”.