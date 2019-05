Giulia De Lellis e Andrea Damante, è di nuovo amore: il primo bacio pubblico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante da tempo si parli del ritorno di fiamma fra Giulia De Lellis e Andrea Damante, i diretti interessati non hanno non hanno ancora ufficializzato il loro amore. La coppia, nata sotto i riflettori di "Uomnini e donne", ha già fatto una fuga d’amore negli Stati Uniti e ora i due sono tornati a Milano per una sosta a casa dell’ex tronista.Andrea e Giulia infatti sono stati già sorpresi negli Stati Uniti dove hanno partecipato al Coachella, festival musicale che si tiene a Indio, in California, molto amato dai vip. Di ritorno in Italia hanno fatto tappa a Milano, dove hanno pranzato con alcuni amici per poi ritirarsi nella casa di Andrea.Durante il viaggio per le strade della città i due sono stati fotografati da “Chi” mentre si scambiano un romantico bacio, che scioglie ogni dubbio sul loro ritorno insieme. Con l’arrivo della sera La De Lellis, che ha lasciato l’ex fidanzato cantante Irama, è tornata a Roma per partecipare a “Uomini e donne”.