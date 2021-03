Giovanni Ciacci, malore improvviso. Salvato da Adriana Volpe: cosa è successo

Giovanni Ciacci aiutato provvidenzialmente da Adriana Volpe, conduttrice di “Ogni Mattina” su TV8. E’ stata proprio Adriana Volpe a chiamare i soccorsi quando Giovanni Ciacci, malato, ha perso i sensi mentre parlavano al telefono ed ha chiamato i soccorsi.

GIOVANNI CIACCI E I "SOCCORSI" DI ADRIANA VOLPE

Un debito di riconoscenza da parte di Giovanni Ciacci per Adriana Volpe, che ha avuto la freddezza e la velocità di chiamare i soccorsi quando si è accorto che l’amico, con cui parlava al telefono, ha perso i sensi: “Adriana Volpe – ha raccontato in un’intervista a “Nuovo” - è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato”.

Giovanni Ciacci doveva partire per l’Isola dei Famosi, ma il Covid ha lasciato su di lui dei segni che non gli hanno permesso di naufragare in Honduras: “Durante le visite che ho fatto per partecipare al reality show, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni – ha spiegato ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque - ho una fibrosi polmonare, un irrigidimento dei tessuti colpiti dal virus. Una minore capacità respiratoria, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici sui polmoni".

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 17:15

