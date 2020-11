Gigi Buffon con i figli al discount, la polemica: «Proprio tu che guadagni 125mila euro al mese». Ma non è come sembra Foto​

«Gigi Buffon porta i figli a fare compere al discount, lui che guadagna 125 mila euro al mese…». È polemica dopo che il settimanale 'Oggi' ha pubblicato le foto del portiere allo spaccio aziendale. Le immagini in esclusiva sono accompagnate dal titolo sopra citato, ma anche dall'ipotesi che il campione voglia insegnare ai figli il valore del denaro. «Quando si tratta dei suoi ragazzi… sta molto attento a come usa i soldi», si legge ancora sul sito.

I fotografi hanno immortalato Buffon con i figli Louis Thomas, David Lee e Leopoldo Mattia. La prima reazione davanti a queste immagini è stata quella di notare la contraddizione tra la scelta del discount e le risorse economiche del giocatore bianconero. Sponsor esclusi, Buffon guadagna 125mila euro al mese, un milione e mezzo all’anno.

Subito dopo, ha prevalso la convinzione che dietro lo shopping ci sia l'intenzione di insegnare ai ragazzi a risparmiare e a essere coscienziosi. A confermare il motivo nobile dietro il discount la decisione di portare i ragazzi in uno spaccio di abiti e calzature da lavoro vicino alla sua casa torinese. «Gigi Buffon ha comprato camici da chef per un esercito, forse in previsione del prossimo, probabile lockdown», si legge su 'Oggi'.

