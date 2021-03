Rosalinda Cannavò conferma il suo amore per Andrea Zenga. Rosalinda Cannavò, da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, ha subito fatto una romantica dedica al fidanzato Andrea Zenga: “Sei l'unica certezza che ho”.

ROSALINDA CANNAVO' E PER ANDREA ZENGA: LA DEDICA

Rosalinda Cannavò è stata eliminata dal televoto al Grande Fratello Vip e ora la aspetta il ritorno alla vita di tutti i giorni. Ad attendere Rosalinda Cannavò probabilmente anche l’ex fidanzato, Giuliano Condorelli, lasciato improvvisamente nella Casa proprio per il trasporto per Andrea Zenga, ma l’ex gieffina sembra non avere alcun tipo di ripensamento. Dal suo account social infatti ha scritto una tenera didascalia a un post che li vede baciarsi teneramente proprio con Andrea Zenga: “...perché – si legge sul social - la cosa più importante tra tutte è quella di avere il coraggio di seguire il proprio cuore ... Sei l'unica certezza che ho @andreazenga93”.

Una storia quella fra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che sembra destinata a durare e che potrebbe portare presto alla convivenza, dato che proprio stamattina dalle stories di Instagram i due hanno postato il momento del loro risveglio insieme…

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 18:22

