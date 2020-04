GFVip, il marito di Fernanda Lessa contro Wanda Nara e Pupo: «Hanno parlato con ignoranza»

di Silvia Natella

Grande Fratello Vip, il marito di Fernanda Lessa contro Wanda Nara e Pupo: «Hanno parlato con ignoranza». Parole al vetriolo da parte di Luca Zocchi, marito dell'ex gieffina Fernanda Lessa, contro gli opinionisti dell'edizione condotta da Alfonso Signorini. Intervistato da Giada Di Miceli nel corso della trasmissione "Non succederà più" su Radio Radio ha ricordato le critiche alla superstizione di sua moglie e chiarito i motivi del litigio social che ha coinvolto lui e Ursula Bennardo. La compagna di Sossio Aruta, infatti, aveva pubblicato le loro chat private.

«Io - ha spiegato Zocchi - ho avuto una discussione sul profilo di Sossio credendo di parlare con il suo social manager, poi mi ha risposto e mi ha detto che era lei. Chi segue il suo profilo è Ursula, non pensavo di parlare con lei, me l’ha detto dopo un tot. Lei ha aspettato un mese per pubblicare quegli screen. Di Sossio mi ha fatto inalberare il fatto che dietro alle spalle sfottesse Fernanda, mentre pregava l’ha definita la bambina di The Ring. Quello mi ha fatto imbestialire. Ho smesso di parlare di lui dopo quella volta. L’ho trovato di cattivo gusto e non ci stava. Gli ho anche dato della ‘bestia’».

Sulla lite tra la Lessa e Antonella, che durante una forte discussione sono arrivate addirittura alle mani, ha detto: «Quegli scontri in teoria sarebbero fuori dal regolamento, in teoria sarebbero da squalifica, non so perché non l’hanno fatto. Mettere le mani addosso alle persone e certi insulti non sono atteggiamenti consoni alla trasmissione. Credo che Antonella possa vincere. Secondo me non meritato, ma credo possa esserci questa possibilità. Il pubblico che la vota non mi piace, fomenta l’odio e la violenza. Ha litigato con tutti quelli della Casa, tranne con pochissimi. Lei per me ha fatto bullismo, ha parlato con delle persone e ha chiesto di escludere Fernanda. È un’ottima giocatrice di reality, come lo è Patrick Pugliese, ma in modo diverso. Per questo dico che molto probabilmente vincerà lei. Recita una parte dai tempi di Non è la Rai. La definirei perfida, acida».

Il marito della Lessa tifa Paolo Ciavarro, ma ha espresso un parere su tutti i finalisti: «Sossio lo trovo anche un brav’uomo in fondo, ma con dei limiti che si sono dimostrati con mia moglie. Paola Di Benedetto a me sta simpatica, ma la trovo un po’ falsetta. Andrea Danver lo trovo anche lui mediamente falso, ma un bravo ragazzo. È il buon samaritano, ma molti litigi in realtà li aizzava direttamente lui».

Infine, su Wanda Nara e Pupo: «L’unica cosa che mi è dispiaciuta è la parte che hanno preso gli opinionisti riguardo la sua religione. Mi riferisco al cantante e Wanda Nara. Mi ha dato fastidio che lui parlasse di magia nera e lei di voodoo, senza informarsi. Basterebbe andare su Google prima di parlare. A noi sono arrivate minacce a casa, è arrivato di tutto e di più per questa cosa. Non capisco perché non si possa pregare e gestire la propria religione in televisione. La libertà di religione è una delle basi. È la cosa di cui sono più risentito, hanno parlato con l’ignoranza pari a quella di un bambino di quattro anni. Per me la vittoria più grande è che Fernanda non abbia mai toccato alcool nella Casa, e ce n’era parecchio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 15:56

