Grande Fratello Vip, per la finale senza pubblico l'invito a partecipare da casa e a comparire in tv: ecco come fare

Grande Fratello Vip, Andrea Denver riceve una foto di Adriana Volpe: il gesto d'istinto appena la vede

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 12:28

In vent'anni non si era mai vista una cosa simile: una finale delin uno studio completamente vuoto per l'emergenzaEd è così che la produzione del reality più longevo dellaha deciso di coinvolgere il pubblico da casa in un modo originale. L'obiettivo è far sentire ai concorrenti, la maggior parte dei quali reclusi da tre mesi, tutto il calore e l'affetto degli spettatori. A due giorni dalla finale dell'8 aprile, gli amanti del GFVip sono invitati a registrare un video con i loro applausi.Per il filmato bastano dieci secondi e un'inquadratura frontale, mentre per la pubblicazione - che vale anche come liberatoria - sono necessari Instagram e gli hastag corretti. I social della trasmissione e gli ex gieffini si sono mobilitati da qualche ora per diffondere le indicazioni su come partecipare. «Che ne dici di fare parte del nostro pubblico in studio restando a casa? Avete tempo fino a mercoledì per partecipare e vi spiego come fare. Condividi una Instagram Stories mentre fai un applauso, tagga grandefratellotv e inserisci gli hastag #gfvip e #IoRestoaCasaconGFVIP e potresti vederla in onda mercoledì su canale 5», scrivea corredo di un video pubblicato sul suo account.Sui canali ufficiali del programma c'è il volto dicon gli hastag in sovraimpressione, ma anche gli altri gieffini hanno spiegato che i video saranno montati e inseriti in alcuni momenti della trasmissione. Un'idea nata per restituire al pubblico la sua importanza in un programma in cui il suo volere è sempre stato determinante. E i fan "plaudono" all'iniziativa commentando con i nomi dei preferiti. Ormai manca poco.