di Silvia Natella

Grande Fratello Vip,

Antonella Elia

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 13:28

Brutta caduta perhe è scivolata durante una innocente battaglia di gavettoni con. Entrambi, che non perdono mai occasione per farsi degli scherzi, sono caduti mentre correvano scivolando sull'acqua appena versata, ma Sossio si è alzato quasi subito, mentre Antonella è rimasta a terra dolorante.«Hai che testata», ha detto subito mentre gli altri sono accorsi in suo aiuto spaventati. Nel video si vede il colpo preso all'indietro e subito dopo la regia che stacca. Qualcuno si è anche chiesto sui social perché Antonella Elia sia scomparsa per qualche minuto. Sembra che sia stata accompagnata in magazzino dove è stata visitata da un medico.Per fortuna non ha dovuto lasciare la Casa a due giorni dalla finale per fare esami di accertamento. Tornando in giardino ha detto agli altri: «Sì, tutto ok. Devo dargli notizie nelle prossime ore». Antonella dovrà quindi aggiornarli sulle sue condizioni. A quel punto Sossio l'ha abbracciata e rassicurata.