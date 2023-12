Grande Fratello, litigio tra Rosanna Fratello e Rosy Chin. La frase ha fatto infuriare il web: «La cinese mi voleva lanciare la ciabatta»

di Marta Goggi

Al Grande Fratello c'è da poco stata una lite tra Rosanna Fratello e Rosy Chin. Tra le due non c'è mai stato un rapporto sereno e ieri sera l'antipatia è sfociata in un pesante litigio. Il tutto sarebbe nato da un episodio che avrebbe infastidito Rosanna, che si è sfogata con Marco Maddaloni.

Lo sfogo

Rosanna Fratello mentre si sfogava si è rivolta a Rosy Chin con il titolo di «la cinese», termine che ha fatto non poco infuriare il web. «Tu che sei napoletano capiscimi a me. La ciabatta… la ciabatta che mi voleva tirare. Chi? La cinese. Sì, quando si è tolta le scarpe. Credo fosse rivolta a me. Comunque non ha importanza, io ho le spalle larghe», ha raccontato a Marco Maddaloni.

Rosy Chin sentendo le accuse di Rosanna Fratello è intervenuta accusandola di essersi inventata tutto e lamentandosi per essere stata definita «la cinese», in merito ha detto: «Ma poi la cinese? Ho il tuo stesso nome. Mi sono tolta le scarpe per ballare, mica per lanciartele. Mi sembra follia». Il litigio è poi continuato e molti concorrenti si sono schierati a favore di Rosy.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 18:16

