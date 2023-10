Frank Matano, la dedica speciale per il compleanno della fidanzata: chi è Ylenia Azzurretti

di Redazione web

Frank Matano, famoso comico, è da sempre riservato sulla sua vita privata, questa volta ha fatto un'eccezione per un'occasione speciale. Ylenia Azzurretti, la sua fidanzata, ha compiuto gli anni e Matano ha colto l'occasione per farle una bella dichiarazione d'amore.

La storia

Frank Matano e la fidanzata Ylenia sono entrambi originari di Caserta, e hanno entrambi 34 anni, si sono conosciuti grazie ai The Jackal, con i quali la ragazza ha collaborato per il canale YouTube nel 2006. All'inizio della conoscenza non si poteva parlare di una storia d'amore, solo a distanza di anni, hanno deciso di intraprendere una relazione. Sui social Matano ha postato in occasione del compleanno della Azzurretti un carosello di foto e le ha fatto una dedica d'amore nella didascalia: «Tanti auguri Ylenia mia love u».

