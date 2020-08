di Mario Landi

Francesco Totti e Ilary Blasi e il bacio sulla spiaggia. Continuano le vacanze della "famiglia Totti", forse una delle famiglie più amate dagli italiani. L'ex numero dieci della Roma e la conduttrice Mediaset, infatti, stanno passando alcuni giorni spensierati al mare insieme ai figli e ai loro amici. I due sono sempre vicini, e spesso amano ritrarsi in atteggiamenti affettuosi. Giusto qualche giorno fa Ilary aveva postato una foto di un loro bacio, foto sulla quale Totti aveva espresso la sua "solita" ironia, commentando: «Sembravi un piranha».





Francesco Totti e Ilary Blasi, invece, questa volta si sono riprese, in un video, mentre si scambiano quelli che gli utenti hanno definito dei "bacetti", molto affettuosi, ma - come direbbe Antonella Elia, "a stampo". I due sono in spiaggia, al momento del tramonto, insieme ad alcuni amici, probabilmente a prendersi un aperitivo. Ridono e scherzano, proprio come potremmo fare noi con i nostri di amici, mentre finisce una giornata di mare. Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Agosto 2020, 08:53

