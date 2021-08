Flora Canto e Giacomo Urtis, battibecco su Instagram dopo "Battiti Live": «Detto da te…». La compagna di Enrico Brignano, ha infatti commentato la partecipazione di Giacomo Urtis al programma musicale "Battiti Live", provocando la sua immediata reazione.

Flora Canto e Giacomo Urtis, battibecco su Instagram dopo "Battiti Live"

Giacomo Urtis, chirurgo delle star ed ex gieffino, ha preso parte al programma musicale “Battiti Live”. La sua presenza sul palco è stata commentata sul social, nelle stories, da Flora Canto con un «Non vi offendete se resto dell’epoca di Morandi e Baglioni, vero?».

Non è mancata naturalmente la riposta, sempre via social, di Giacomo Urtis, particolarmente piccato dal post di Flora Canto: «Cara Flora - ha fatto sapere dal social - Se tutti dovessero essere Baglioni e Morandi non dovresti neanche ascoltare la musica, dovrebbero sparire la metà dei cantanti. Non è che uno per forza deve essere Mina per poter andare a cantare… Poi detto da te. Adesso ci sono tutti generi nuovi: rap, trap e anche le voci si sono evolute, adesso vanno di moda le voci un po’ metalliche, un po’ più di autotune».

Giacomo Urtis rivendica la libertà di fare musica, nonostante la poca esperienza: «Visto che hai fatto qualche programma di musica anche se non sei una cantante gli altri non ti dovrebbero ascoltare. Io sono super tranquillo, tu rimani ad ascoltare Vivaldi, Bach e Beethoven, tanto io sono stato a Battiti Live».

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Agosto 2021, 18:59

