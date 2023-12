Flavio Montrucchio: «Il mio 'Primo Appuntamento' con Alessia Mancini 20 anni. Non sono stato un latin lover»

di Valentina Panetta

Flavio Montrucchio, ospite al Messaggero per spegnere le 145 candeline del quotidiano, ripercorre i suoi 20 anni di carriera di attore e conduttore e l'incontro con Alessia Mancini, con cui è legato da oltre 20 anni. «Il nostro primo appuntamento fu nel Capodanno 2001, ero da poco uscito dal Grande Fratello -racconta- Il quel periodo non ho vissuto un particolare successo con le donne, come si potrebbe pensare, perché ho subito incontrato lei e da allora non ci siamo più lasciati».

Torinese di nascita, romano d'adozione. Montrucchio si è trasferito nella periferia della Capitale agli esordi della sua carriera per seguire il lavoro ma soprattutto per amore. «E' mia moglie a comandare a casa, lei è dei Castelli Romani e ora viviamo in campagna. Anche io ho origini contadine e appena ho tempo libero mi metto alla guida del mio trattore. Il primo mezzo che ho imparato a guidare da piccolo».

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini nel 2007

Dagli studi in Ingegneria alla conduzione tv

Prima gli studi in Ingegneria, poi un periodo di lavoro in banca come consulente. «Cosa hanno in comune queste professioni con la conduzione tv? I numeri, sempre di numeri si tratta», scherza.

Nel 2014 la svolta della carriera quando decide di abbandonare la strada della recitazione per dedicarsi ai programmi tv. «Ero davanti allo specchio e mi sono detto: sto facendo questa cosa ma non mi va.

Primo Appuntamento, il format di successo

Arrivano le prime conduzioni tv. Tra tutte è "Primo Appuntamento", format di Real Time che continua a stregare il pubblico Discovery e che lo fa apprezzare ancora di più dal grande pubblico. «Devo ammettere, io da giovane non avrei mai partecipato a un dating show come questo, perchè ero molto timido». «Se oggi rifarei un reality? Non ne ho bisogno. Alcuni lo fanno per necessità ed è giusto così»

Tra i nuovi progetti di Montrucchio arriva a dicembre la conduzione del cooking show "Cook40" del mezzogiorno di Rai 2. «Però devo ammettere che lo scettro della cucina a casa mia ce lo ha mia moglie», scherza riferendosi alla nuova avventura di Alessia Mancini nei panni di food blogger.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 15:51

