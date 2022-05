​Filippo Magnini e Giorgia Palmas sposi sul lago di Como, il messaggio romantico: «Sei l'uomo con cui voglio invecchiare»

Hanno avuto un tocco Romanticamente manzoniano le nozze bis di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che nel triangolo Milano, Pesaro e Sardegna (dove vivono e da dove sono originari) per non scontentare nessuno hanno optato per una quarta via, svelando solo ai più intimi il luogo scelto, ovvero “qual ramo del lago di Como”, per la precisione una chiesa di Argegno, la chiesa di San Sisinnio.





Una cerimonia che ha voluto essere soprattutto una festa per la coppia, per i familiari e per gli amici, visto che il due volte campione del mondo di nuoto e l’ex velina si erano già sposati con rito civile giusto un anno fa, il 12 maggio 2021. E ieri, a distanza di un anno, hanno voluto ripetere il sì davanti a Dio con l’unione religiosa. A fare da damigelle le due figlie Sofia, la primogenita avuta dall’ex Davide Bombardini, e Mia, la bambina avuta dal nuotatore. Lei, bellissima e al culmine della felicità, in un meraviglioso abito bianco di pizzo, si è presentata con un bouquet di rose bianche, e pure lui era elegantissimo in un impeccabile completo blu. Tra gli ospiti, oltre ai familiari e agli amici, non sono mancati volti noti dello spettacolo, che nel tempo hanno stretto con la coppia un forte legame. Come Elena Barolo, l’ex velina che ha condiviso con Giorgia gli stacchetti sul tavolo di Striscia la Notizia, e che ha voluto condividere con i fan la felicità degli sposi bis con una serie di storie su Instagram, o ancora Manuel Bartuzzo, Melissa Satta, Juliana Moreira, Barbara Petrillo.

Il post

«Credo di poter davvero dire di aver vissuto un sogno, in cui tutto era perfetto e ha superato di gran lunga i sogni e le speranze - ha scritto la Palmas su Instagram pubblicando uno scatto delle nozze - È stata un’emozione unica, un viaggio indimenticabile, dalla preparazione all’attesa, al vivere poi davvero quel giorno pervasi dallo stupore e dall’affetto che ci ha circondato. Eh si, perché tutte le persone che hanno partecipato erano lì davvero col cuore e mi sento di dire che anche tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di questo sogno ci hanno messo l’anima. Grazie di cuore a tutti e grazie alla Vita che mi ha regalato l’uomo con cui voglio invecchiare mano nella mano @filomagno82 …nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita».

Sui social hanno iniziato a circolare alcuni scatti anche se il servizio fotografico delle nozze è stato dato in esclusiva a un noto settimanale. In serata grande festa a Villa Bonomi.«Questi giorni di maggio sono tutti per noi - aveva postato alla vigilia Giorgia Palmas - per la nostra storia, per il nostro amore, per la nostra vita insieme e per la nostra splendida famiglia. Brindiamo a noi, che siamo incasinati anche della nostra pazza e incasinata quotidianità». E va detto che ieri per Filippo Magnini è stata una giornata doppiamente speciale. Non soltanto perchè si è sposato ma anche in quanto è andato in onda il nuovo programma Rai che lo vede protagonista. Ogni sabato, alle 9, con Samanta Togni, campionessa di ballo e insegnante, e Filippo Magnini conduce “Per me”, un invito a prendersi del tempo per se stessi e fare tutte quelle attività che fanno star bene. Come - e perchè no? - dire due volte sì.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 08:41

