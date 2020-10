Federica Pellegrini e Matteo Giunta, mano nella mano: le foto a sorpresa

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non avrebbero una relazione esclusivamente professionale. Una voce che si rincorre ormai da tre anni, che però ora sarebbe confermata da alcune foto pubblicate in esclusiva dalla rivistaLa nuotatrice azzurra e il suo coach sono stati avvistati a cena, al ristorante stellato 'Il Pagliaccio', dopo una giornata di allenamenti al Circolo Aniene, dove entrambi dormono nella foresteria degli atleti. Sul numero di Chi, in edicola da domani, le foto diinsieme: per la prima volta i due si sono lasciati andare a teneri atteggiamenti.Alcune indiscrezioni sostengono che la relazione sarebbe nata già nel 2017, quando il rapporto tra atleta e coach avrebbe causato anche la fine della storia d'amore trae Filippo Magnini, oggi felice accanto a Giorgia Palmas, che gli ha dato anche la gioia della paternità con l'arrivo della piccola Mia.