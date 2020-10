Tom Cruise: «Amo Roma», al via le riprese del nuovo Mission Impossible nella Capitale

di Nico Riva

Sono cominciate le riprese di Mission Impossible 7, rimandate dallo scorso marzo. In Piazza Margana a Roma, il divo hollywoodiano Tom Cruise torna a vestire i panni dell'agente della Cia Ethan Hunt.«Nella Roma di Raggi, nel caos del centro, tutto si ferma e si paralizza per l'eterno Cruise», scrive oggi Simone Canettieri sul Foglio. La prima Missione dell'attore che sembra non invecchiare mai èall'ora di pranzo. Ma nemmeno il caos, le urla e uno scooterista con molta fretta riescono a scalfire il buon umore del newyorkese.Tom Cruise infatti ride, saluta i fan e dialoga con lo staff e la produzione del film. E soprattutto dichiaraC'è però anche chi non gradisce i blocchi dovuti al set. Un cittadino romano in sella al suo scooter ha commentato senza peli sulla lingua: «Ma che me frega der film, io devo anda' a pranzo».