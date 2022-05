Federica Nargi e Alessando Matri, il giallo del matrimonio annullato? La replica della coppia

Doveva essere saltato tutto, ma così non è. Le notizie sul matrimonio di Federica Nargi e Alessandro Matri sono da qualche giorno al centro del gossip. In molti avevano parlato delle nozze rimandate a causa di alcuni problemi. Ma l'ex velina sul suo Instagram ha voluto smentire la notizia con ironia. Le nozze si faranno, visto che i diretti interessati non sapevano niente...

La replica della Nargi sulle sue Instagram Stories è tutta un programma. L'ex velina di Stiscia la Notizia ha deciso di fare chiarezza sui rumors che vedevano cancellate le sue nozze con Alessandre Matri. Secondo quanto detto nei giorni passati, un amico della coppia, sentito da Diva e Donna, avrebbe dichiarato che la bella Federica e l'ex calciatore avevano deciso di annullare all'ultimo secondo il giorno del fatidico sì.

Nozze da sogno nella loro Formentera, previste per il prossimo mese di giugno. Ma la notizia sembra infondata, o almeno i due protagonisti della vicenda non sembrano essere a conoscenza della cancellazione del loro matrimonio. Di rientro dalla vacanza trascorsa con le figlie e degli amici a Sharm el Sheik, la soubrette romana condivide un storia su Instagram che smentisce tutte le voci sul loro conto.

Mentre si trova in auto con il marito alla guida, dà il buongiorno a tutti e ironizza sugli ultimi gossip che riguardano il loro matrimonio. «Ho appena saputo che questa estate Alessandro doveva sposarmi», dichiara la Nargi, ridendo. Chiede così a Matri se questa notizia sia vera oppure no.

Sempre in chiave ironica, l'ex calciatore abbastanza perplesso afferma: «È saltato tutto». La Nargi, a quel punto, piuttosto divertita, rimarca le parole del suo compagno. Il video è accompagnato da altre dichiarazioni di Federica Nargi, che fanno ancora da smentita. «Fatelo sapere anche a me quando sarà sto matrimonio. Ma come mai sono sempre l’unica che non sa le cose?», si chiede divertita.

Sembra, dunque, che non ci siano altre novità sul matrimonio per Federica Nargi e Matri. I due sono una coppia affiata da ben 13 anni e sono genitori di due bambine, Sofia e Beatrice (5 e 3 anni). Si è parlato di nozze imminenti a Formentera, dove ogni anno trascorrono l’estate. Ma probabilmente dovranno contattare l'amico che ha divulgato la notizia per sapere la data in cui convoleranno a nozze... evidentemente lui sa qualcosa che loro non sanno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 17:51

