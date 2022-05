Oroscopo Paolo Fox della settimana del 2 maggio 2022: la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana che va dal 2 maggio 2022. Nel suo spazio a I Fatti Vostri l'astrologo, volto noto della televisione, fa le sue previsioni leggendo gli astri, dà i consigli per come affrontare questi giorni e stila la classifica dal segno zodiacale meno favorito a quello più fortunato.

L'OROSCOPO DELLA SETTIMANA DI PAOLO FOX

BILANCIA Al dodicesimo posto la Bilancia. Questa è una settimana particolare, preludio della prossima che cambierà tutto. Siete pensierosi, c'è qualche piccola ansia da superare. Evitate ritardi, risolvete se potete.

SAGITTARIO All'undicesimo posto della classifica troviamo il segno del Sagittario. Siete pronti per partire, dalla prossima settimana iniziate a galoppare. Adesso siete un po' giù di corda, ma poi arriverete a meta.

VERGINE Al decimo posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno della Vergine. Siete ancora bassi in classifica. Ci sono state persone che non sono state in perfetta forma. Camminate contro vento e avete difficoltà.

ACQUARIO Al nono posto della classifica c'è l'Acquario. Più si hanno delle responsabilità e più avete spazi di azione limitati. Avete bisogno dell'uscita di sicurezza. Potreste avere qualche tensione che dovete superare.

GEMELLI All'ottavo posto c'è il segno dei Pesci. Ultima settimana con Giove contro. Capite quali sono i riferimenti per il lavoro e l'amore. Ultimamente non vi siete occupati del destino, avete fatto scorrere. Il flusso vi favorirà dal 10.

PESCI Al settimo posto ci sono i Pesci. Non volete essere del tutto sereni. Se avete l'amore pensate che potrebbe finire tutto. Vi sentite sempre insoddisfatti. Questa settimana potreste tornare al passato, ma dimenticatelo.

LEONE A metà classifica, al sesto posto, c'è il Leone. Segno protagonista da maggio. Tornerete sulla cresta dell'onda. Tutte le persone che vogliono anche rilanciare un amore potranno contare su una Venere bella.

CANCRO Al quinto posto della classifica il segno del Cancro. Dalla prossima settimana revisione totale di tutto quello che fate. Siete impegnati per un motivo personale, mentre nel lavoro dovete risolvere un problema.

CAPRICORNO Sfiora il podio, piazzandosi al quarto posto della classifica di Paolo Fox per questa settimana il Capricorno. A volte vi isolate e siete un po' pigri. Se state con qualcuno stuzzicatelo. Cielo interessante per voi.

TORO Sul gradino più basso del podio, al terzo posto della classifica di Paolo Fox per questa settimana il Toro. Il segno è favorito. Cielo bello, avete difeso le vostre proprietà. Adesso le cose sono molto chiare.

SCORPIONE Al secondo posto della classifica di Paolo Fox per questa settimana il segno dello Scorpione. Cielo che libera la mente e il cuore. Siete maturati, ora ve la prendete meno. Siate ragionevoli e diplomatici.

ARIETE Bel cielo e tanti progetti per l'Ariete, al primo posto della classifica di Paolo Fox per questa settimana.

