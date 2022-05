Manuel Bortuzzo avvistato ancora con l'ex dopo la rottura con Lulù: le foto insieme a una festa

La rottura fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè dopo il GFVip fa ancora parlare. Il nuotatore è stato avvistato di nuovo insieme all'ex fidanzata Federica Pizzi. La principessa e Manuel si sono conosciuti dentro la casa più spiata d'Italia e poco prima della fine del reality si sono dichiarati amore eterno progettando anche dei figli. Qualcosa è andato storto e Manuel ha annunciato la rottura e l'impossibilità di superare le divergenze.

Per i fan potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma con l'ex fidanzata. Manuel e Federica si sono frequentati fino all'ingresso nella casa e stavano insieme quando è avvenuta la sparatoria che ha cambiato la vita del ragazzo. Il popolo del web si è subito diviso tra chi crede nella buona fede di Manuel e chi è dalla parte di Lulù.

Bortuzzo sembrerebbe, dunque, essersi riavvicinato alla sua ex . I due sono stati avvistati insieme lo scorso 25 Aprile durante una festa in spiaggia ad Ostia con alcuni amici e ieri mentre Ambra Angiolini raccontava la storia del ragazzo dal palco del Primo Maggio. Lui era a una festa in compagnia di amici, tra cui figurava anche Federica. A tifare velatamente per un ritorno di fiamma fra i due sarebbe anche Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, che non ha mai visto di buon occhio Lulù.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 14:51

