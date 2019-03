Fabrizio Corona, 279 euro per passare una giornata con lui ecco come

Ultimo aggiornamento: 17:40

Il premio è allettante: passare una giornata conE non solo. Imparare i trucchi dell'ex re dei paparazzi che elargirà consigli di marketing, digital journalism e valorizazzione del brand. Il tutto per la "modica" cifra di 279, 99 euro. L’ex agente fotografico ha bandito un workshop – domenica 24 marzo al QI di Brescia – per pochi eletti: solo 100 posti. Dieci ore a tu per tu con Fabrizio. Con tanto di concorso finale in cui 2 vincitori faranno una stories con tag che verrà pubblicata sul profilo Instagram di Corona. E che volete perdervi questa «grande opportunità?»La chicca sta poi negli extra offerti. «Oltre alle lezioni - si legge nell'invito - ai partecipanti verrà data la possibilità di scoprire aneddoti esclusivi sulla vita di Corona attraverso la lettura insieme a lui del suo libro "Non mi avete fatto niente"” che verrà dato in omaggio “con dedica speciale”. E non solo: gli iscritti avranno anche la possibilità di “mettersi in mostra con Corona partecipando ai casting che verranno fatti per trovare: aspiranti personaggi del mondo dello spettacolo, aspiranti scrittori e gestori di rubriche per il Corona Magazine, aspiranti investitori che vogliano investire nelle proprie idee”.Completano l’offerta una serie di “entusiasmanti” gadget. Saranno offerti in regalo: 1 clipper by Adalet; 1 tessera di affiliazione al mondo Adalet che permetterà di avere sconti sugli eventi che verranno organizzati in futuro e su tuttti i prodotti Adalet; 1 t-shirt Adalet limited edition prodotta esclusivamente per il workshop.