Ezio Greggio, selfie a Montecarlo in vacanza: «Pronto per la spiaggia». Dagli hater un commento senza scrupoli

di Redazione Web

«I’m going to the beach ( traduzione: per favore nello spago niente burro)». Così Ezio Greggio, scherzoso ha pubblicato un selfie sul suo profilo Instagram con questa didascalia a corredo dove racconta la sua vanza a Monte Carlo. Gli alti palazzi a ridosso del mare, la Rocca con il Palazzo dei Principi, la cattedrale, il museo oceanografico, i tanti giardini e il sole, che si dice, splende più di 300 giorni all'anno. Un vero paradiso. Tuttavia, non tutti i follower del conduttore televisivo hanno apprezzato lo scatto. Andiamo a vedere il motivo.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, ritorno di fiamma? Avvistati insieme in Toscana

Ezio Greggio, la foto con il figlio Gabriele sorprende i fan: «Siete due gocce d'acqua»

Numerosi sono stati i commenti dei fan (e anche degli hater) al post che Ezio Greggio ha pubblicato sul su profilo Instagram. «Stai in formissima.

Tuttavia, il responso dei social non lascia spazio a interpretazioni. Infatti, c'è anche chi ha criticato la scelta del conduttore di aver condiviso un tipo di foto troppo "giovanile" che non si addice alla sua età. «La vecchiaia ti ha dato alla testa», ha scritto un hater. E ancora: «Ti rendi conto dell'età che hai? O credi di essere sempre un ragazzino?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Agosto 2023, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA