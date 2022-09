Elisabetta Gregoraci, ecco il nuovo fidanzato Giulio: la prima foto insieme. Ha 12 anni meno di lei

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato. Adesso è ufficiale. In realtà a certificare la love story tra la showgirl e Giulio Fratini ci aveva già pensato l'ex dell'imprenditore, Roberta Morise, ma adesso spunta la prima foto dei due che certifica il gossip dell'estate.

Rumors confermati

Da tempo, ormai, si parla della liason tra i due, ma adesso arriva la prova: Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono stati paparazzati insieme dal settimanale Diva e Donna insieme al mare. La nuova coppia è stata pizzicata al mare, in un momento di intimità e complicità. Elisabetta e Giulio hanno trascorso l'estate insieme: tra Forte dei Marmi e Noto, in un resort esclusivo della Sicilia. Al momento nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ma neppure nessuna smentita. Secondo i beninformati la Gregoraci avrebbe conosciuto Fratini all'inaugurazione di un locale in Toscana.

Chi è Giulio Fratini

Dodici anni più giovane di Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso Sandro Fratini. Quest'ultimo è uno degli imprenditori più importanti di Firenze, mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso: la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro. In passato ha amato altre due donne del mondo dello spettacolo come Raffaella Fico e Roberta Morise, fino al rapporto (mai confermato) con Aida Yespica a inizio estate.

Lo spoiler di Roberta Morise

Proprio Roberta Morise, conduttrice Rai vista all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, qualche giorno fa aveva spoilerato il rapporto tra i due. La Morise, in un commento su Instagram, aveva confermato la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. «Sono felice per entrambi», ha scritto la Morise in risposta a chi le ha chiesto un commento a riguardo. In una precedente intervista Roberta, che per anni è stata legata all'ex tennista Potito Starace, ha confidato che la rottura con Fratini è avvenuta a causa di un tradimento del ragazzo, presumibilmente proprio con Aida Yespica, mentre la Morise si trovava all'Isola dei Famosi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 19:23

