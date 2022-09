Elisabetta Gregoraci, cifra da capogiro per una notte nell'hotel al Lido di Venezia: ecco quanto ha speso

Elisabetta Gregoraci ci ha preso gusto. Dopo un'estate vissuta da protagonista tra gossip e la conduzione di Battiti Live, la showgirl non smette di far parlare di sè. Così giunta come ospite alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, ha incantato tutti con il suo look super sexy. E, adesso, è stato svelato anche quanto costa il lussuoso hotel in Laguna dove sta alloggiando.

L'Hotel iconico della Laguna

Il suo arrivo in Laguna ha riscosso grande clamore. La showgirl è sicuramente una delle conduttrici tv e star dello spettacolo più amate dal pubblico e il suo look sul red carpet non è certo passato inosservato. Per il primo giorno alla Kermesse del Cinema italiana, infatti, Elisabetta ha scelto un abbigliamento che ha fatto parlare molto: push-up e seno in mostra. Ma non è l'unico dettaglio che fa discutere i suoi tanti fan. Per il suo soggiorno a Venezia, infatti, Elisabetta Gregoraci ha scelto uno degli hotel più iconici dell'isola del Lido: il suggestivo palazzo Austonia Hungaria. Il suo hotel, cinque stelle extra lusso, si trova nel cuore del Lido di Venezia ed è un esempio unico di stile Liberty. Meta prediletta di viaggiatori e nomi illustri, l'hotel ha una radicata storia sull'isola che ha caratterizzato la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Il palazzo è un'icona distintiva del Lido dal 1913 per la sua facciata rivestita di piastrelle in maiolica dal ceramista Luigi Fabris.

La spiaggia privata

L’Ausonia Hungaria è conosciuto non solo per la sua facciata unica nel suo genere, ma anche per la sua spiaggia privata sul Mar Mediterraneo e per le zone wellness e la piscina all’aperto che fanno dell'hotel una vera oasi di benessere totale. Nell'hotel, scelto da Elisabetta Gregoraci, si fondono design, arte e tecnologia creando ambienti accoglienti e rigeneranti dove l'innovazione si integra con l'eleganza. E a rendere noto il suo alloggio prestigioso è la stessa Gregoraci che nelle sue Instagram Stories svela la sua residenza temporanea.

Il prezzo da capogiro

Dalle immagini pubblicate sui social da Elisabetta Gregoraci risulta quasi impossibile capire quale tipo di stanza abbia scelto per il suo soggiorno. Una notte trascorsa nel prestigioso hotel, però, ha un prezzo che varia dai 250 euro a notte nelle stanze più piccole, fino ai 1.200 euro nelle suite più ampie e lussuose. Ma non è detto, visto il particolare periodo dell'anno, con il Festival del Cinema di Venezia a pochi metri dall'hotel, che i prezzi abbiano subito delle modifiche al rialzo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 15:35

