⁠⁠Elisabetta Gregoraci compie 44 anni, festeggiamenti privati con il fidanzato Giulio Fratini a Roma: «La carbonara vola via»

di Dajana Mrruku

Elisabetta Gregoraci ha da poco festeggiato il suo compleanno, 44 anni, insieme al suo team di lavoro e a suo figlio Nathan Falco. La showgirl ha condiviso alcuni scatti dei festeggiamenti e in molti avevano notato l'assenza del fidanzato Giulio Fratini che, invece, le aveva fatto gli auguri sui social con due storie su Instagram e la dedica «Buon compleanno amore mio». La coppia ha condiviso oggi alcuni scatti sul festeggiamento privato.

Elisabetta Gregoraci, i festeggiamenti in privato con Giulio

Giulio Fratini ha condiviso alcune storie su Instagram in cui appare al ristorante insieme alla festeggiata (con un po' di ritardo), Elisabetta Gregoraci. Nessuna crisi in vista per la coppia, che ha preferito trascorrere alcuni momenti da soli, senza altri. I due hanno pranzato in un ristorante molto rinomato con un primo di carbonara, volato via in poco tempo.

La coppia probabilmente si trova a Roma e ha voluto festeggiare con uno dei piatti tipici della capitale d'Italia: la carbonara, per l'appunto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 18:33

