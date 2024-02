⁠⁠Elisabetta Gregoraci compie 44 anni, gli auguri del fidanzato Giulio Fratini: «Buon compleanno amore mio»

di Dajana Mrruku

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il compleanno in un modo molto insolito perché si trova insieme al suo team di lavoro per preparare le nuove puntate di Mad in Italy, il nuovo programma di Rai2 che conduce insieme a Gigi e Ross. La showgirl ha spento 44 candeline in compagnia di suo truccatore, del manager e altri suoi amici nella camera d'hotel dove alloggia. Il fidanzato Giulio Fratini è sempre molto discreto sulla loro relazione, ma ha voluto condividere con i suoi follower una dedica molto dolce per l'occasione così importante.

Andiamo a scoprire che cosa ha fatto Giulio.

La dedica del fidanzato

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si frequentano da oltre un anno e la loro relazione, seppur a distanza, sembra procedere a gonfie vele. La coppia non riesce a vivere la quotidianità della loro storia d'amore perché entrambi sono pieni di impegni di lavoro che li portano in giro per l'Italia, ma entrambi ci sono per i momenti più speciali, come questo: il compleanno di Elisabetta.

Giulio ha condiviso sulle sue storie Instagram due scatti inediti insieme alla sua Elisabetta e ha scritto un dolcissimo:«Buon compleanno amore mio».

Non è stato ancora svelato come la showgirl festeggerà il suo 44esimo compleanno, ma sicuramente sarà in compagnia del figlio Nathan Falco.

